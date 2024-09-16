Российский Белгород утром попал под обстрел

Российский Белгород сегодня утром попал под обстрел. Фото: соцсети

В понедельник утром, 16 сентября, российский Белгород попал под обстрел. Об этом сообщили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и росСМИ.

По словам Гладкова, в результате обстрела ранены 8 человек. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести.

Также произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей.

Напомним, ранее в Белгородской области России поезд сошёл с рельсов из-за подрыва железнодорожных путей.