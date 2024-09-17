Украинские войска отбили у ВС РФ позиции под Покровском и в центре Волчанска – аналитики

Ситуация под Покровском. Фото: карта ISW

Недавно украинская армия восстановила утраченные позиции к юго-востоку от города Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 16 сентября, показывают, что ВСУ недавно отбили позиции в западной части села Михайловка.

Также украинские силы недавно продвинулись северо-восточнее Харькова. Геолокационные кадры, опубликованные 16 сентября, показывают, как российские войска наносят удары по украинским позициям на Волчанском агрегатном заводе в центре Волчанска, что указывает на то, что ВСУ недавно восстановили утраченные позиции внутри завода.

Напомним, что ВСУ восстановили позиции возле села Торское в Донецкой области.