Десантники уничтожили технику и БК россиян в Курской области

Уничтоженная техника РФ в Курской области. Фото: фото из видео

Десантники из 95 ОДШБр уничтожили технику россиян вместе с БК восточнее села Веселое в Курской области. Видео уничтоженной техники опубликовал аналитический канал DeepState.

Десантники з 95 ОДШБр знищують ворожу техніку разом з БК східніше Веселого на Курщині pic.twitter.com/dBfhyVDl1k — DeepState UA (@Deepstate_UA) September 16, 2024



По информации Генштаба ВСУ, на границе с Черниговской и Сумской областями войска агрессора с территории РФ активно применяют артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.



«Продолжается операция в Курской области. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу», — говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ.



Напомним, Зеленский и Байден обсудят удары дальнобойными ракетами по России.