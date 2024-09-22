Росіяни завдали авіаудару по селу у Волноваському районі

Російські військові 22 вересня обстріляли село Шахтарське Волноваського району Донецької області. Є постраждалий. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.



«В результаті російського авіаудару (4 КАБу «УМПД Д 30 НС») села Шахтарське Волноваського району 1 особа отримала осколкові поранення руки та ноги», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що також пошкоджено приватні будинки.



Наразі оперативно прибули рятувальні служби, медики та представники місцевої влади.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ обстріляла Слов'янськ об 11:50, потрапивши до житлового будинку. Попередньо було завдано удару з використанням «ФАБ-250» з УМПК.