Поліції будуть передавати IP-адреси та номери телефонів порушників правил Telegram — Дуров

Telegram розкриватиме IP-адреси та номери телефонів людей. Фото: biznesrivoj.uz.

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров виступив з важливою заявою. За його словами, органам влади у разі законних підстав передаватимуть IP-адреси та номери телефонів порушників правил спільноти. Про це він написав на своїй сторінці.



«Щоб ще більше утримати злочинців від зловживання Telegram Пошуком, ми оновили наші Умови надання послуг та Політику конфіденційності, забезпечивши їхню однаковість у всьому світі. Ми роз'яснили, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути розкриті відповідним органам у відповідь на обґрунтовані юридичні запити», — зазначив він.



Дуров уточнив, що пошук у Telegram потужніший, ніж в інших програмах для обміну повідомленнями, оскільки дозволяє знаходити публічні канали та ботів. Зокрема, цією функцією зловживали люди, які порушували Умови надання послуг, щоби продавати нелегальні товари.



Відомо, що за останні кілька тижнів спеціальна команда модераторів, використовуючи штучний інтелект, зробила Пошук Telegram набагато безпечнішим. Весь проблемний контент, який був виявлений у Пошуку, більше недоступний.



«Ці заходи мають відлякати злочинців. Telegram Search призначений для пошуку друзів та пошуку новин, а не для просування нелегальних товарів. Ми не дозволимо зловмисникам поставити під загрозу цілісність нашої платформи майже для мільярда користувачів», — резюмував засновник месенджера.



Раніше ми писали, що після того, як засновника і власника програми Telegram Павла Дурова заарештували, у світі зросла кількість завантажень цієї програми. У Франції цей месенджер піднявся на перше місце за популярністю.