Військові РФ знову впустили авіабомбу на Бєлгородську область

Російська авіабомба ФАБ-250. Фото: Мілітарний

За даними джерел ASTRA, 23 вересня у Грайворонському міському окрузі Бєлгородської області, за кілька кілометрів від села Доброіванівка, знайдено авіабомбу ФАБ-250. Потерпілих та пошкоджень немає, боєприпас уже знищили.

Зазначається, що це щонайменше 127 авіабомба, скинута ВКС РФ на Росію та окуповані території України з березня по вересень цього року.

Для протидії українським ППО російська армія почала обладнати радянські авіабомби ФАБ комплексами УМПК. Після такого оновлення на ФАБах з'являються крила та супутникове наведення, що дозволяють запускати бомби прямо з території РФ. Раніше було опубліковано підтвердження використання крилатої ФАБ-3000 в Україні. Цифри у назві таких бомб позначають загальну вагу виробу.

Активно використати УМПК російська армія розпочала навесні цього року. І одразу розкрилася проблема оновлених ФАБ — часто бомби просто не долітають до України.

За підрахунками ASTRA, всього з березня по вересень російські літаки впустили щонайменше 127 авіабомб на Росію та окуповані території України.

Найчастіше падають ФАБ-250 та ФАБ-500. Зазвичай, при позаштатному сході вони не вибухають — бомби постфактум знищують вибухотехніки.