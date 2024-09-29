На Кураховском направлении ВС РФ обстреляли своих военных, которые хотели сдаться в плен

Российская армия обстреляла своих военных, которые решились сдаться в плен Силам обороны. Это произошло на Кураховском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 33 отдельной механизированной бригады.



«Во время очередного штурма на Кураховском направлении нашей бригаде, а также соседям по флангам удалось остановить колонну техники. Позже в тот же день группа оккупантов таки смогла высадиться в посадку нашей зоны ответственности», — говорится в сообщении.



В бригаде сообщили, что семь российских оккупантов решили сдаться в плен, однако ВС РФ решили нанести по ним удары.



«Только пилоты начали выход с оккупантами — российская армия провела доблестный обстрел. По своим. Метко скосили нескольких — в добрые руки нашей бригады дошли не все», — резюмировали в бригаде.



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