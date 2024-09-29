На Курахівському напрямку ЗС РФ обстріляли своїх військових, які хотіли здатися в полон

Російська армія обстріляла своїх військових, які зважилися здатися в полон Силам оборони. Це сталося на Курахівському напрямі. Про це повідомили у пресслужбі 33 окремої механізованої бригади.



«Під час чергового штурму на Курахівському напрямі нашій бригаді, а також сусідам по флангах, вдалося зупинити колону техніки. Пізніше того ж дня група окупантів таки спромоглася висадитися в посадку нашої зони відповідальності», — йдеться у повідомленні.



У бригаді повідомили, що семеро російських окупантів вирішили здатися в полон, проте ЗС РФ вирішили обстріляти їх.



«Лише пілоти розпочали вихід з окупантами — російська армія провела доблесний обстріл. По своїх. Влучно скосили кількох — у добрі руки нашої бригади дійшли не всі», — резюмували у бригаді.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці продовжують атакувати на Покровському напрямі. Зокрема стало відомо, що військовослужбовець Нацгвардії ліквідував танк російських окупантів.