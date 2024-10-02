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РФ скинула на Краматорськ три авіабомби: в поліції показали наслідки атаки

02 жовтня 2024, 16:49

РФ скинула на Краматорськ три авіабомби: в поліції показали наслідки атаки

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: поліція Росіяни атакували Краматорськ. Фото: поліція

Російські окупанти вдарили по Краматорську трьома керованими авіаційними бомбами «УМПБ Д-30 СН». Потерпілого госпіталізували. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

«Внаслідок ворожої атаки численні осколкові поранення отримав 54-річний чоловік. Потерпілого госпіталізовано до лікарні», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що також росіяни пошкодили гаражі та автомобіль.

Також одна з авіабомб поцілила у будівлю колишнього профілакторія СКМЗ. Ця будівля була реконструйована під гуртожиток для ВПО. За інформацією «Новин Донбасу», спочатку через пандемію COVID-19, а потім через широкомасштабне вторгнення його не встигли заселити. Будівля була порожньою.

Наслідки атаки показали «Донбас Реалії».



На місцях влучень працювали слідчо-оперативна група, парамедики та вибухотехніки.

 Раніше ми писали, що 2 жовтня російські окупанти обстріляли Краматорськ. Начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко зазначив, що постраждала одна людина, також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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