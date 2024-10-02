В Краматорске и районе звучали взрывы: россияне атаковали КАБами, пострадал человек

Последствия атаки на Краматорск. Фото: соцсети

В среду, 2 октября, российские военные нанесли удары по Краматорску и Краматорскому району Донецкой области. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



По предварительной информации, россияне для атаки использовали авиационные бомбы.





Начальник Краматорской областной военной администрации Александр Гончаренко сообщил, что Краматорск подвергся российскому обстрелу.



«Пострадала гражданская инфраструктура. По предварительной информации, ранен 1 человек», — отметил он.



Ранее мы писали, что за 1 октября россияне ранили пять жителей Донецкой области.