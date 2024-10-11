Население Донетчины сократилось в 5 раз, в Луганске появился сталинский прокурор — дайджест оккупации ►

После полномасштабного вторжения России население Донецкой области сократилось в пять раз. Сколько украинцев осталось в захваченных регионах?



В Бердянске ограничили подачу воды.



Что включает комплексный план развития металлургии на оккупированной части Донецкой области?



Участники так называемой «СВО» в Донецке не могут доказать свой боевой стаж.



В Луганске появился мурал с изображением сталинского прокурора.



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