Населення Донеччини скоротилося вп'ятеро, у Луганську з'явився сталінський прокурор — дайджест окупації ►

Після повномасштабного вторгнення Росії населення Донецької області скоротилося вп'ятеро. Скільки українців залишилось у захоплених регіонах?



У Бердянську обмежили подачу води.



Що включає комплексний план розвитку металургії на окупованій частині Донецької області?



Учасники так званої «СВО» у Донецьку не можуть довести свій бойовий стаж.



У Луганську з'явився стінопис із зображенням сталінського прокурора.



Про ці та інші новини з окупації розповідає проєкт «За гранню».