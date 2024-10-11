Населення Донеччини скоротилося вп'ятеро, у Луганську з'явився сталінський прокурор — дайджест окупації ►

Після повномасштабного вторгнення Росії населення Донецької області скоротилося вп'ятеро. Скільки українців залишилось у захоплених регіонах?
У Бердянську обмежили подачу води.
Що включає комплексний план розвитку металургії на окупованій частині Донецької області?
Учасники так званої «СВО» у Донецьку не можуть довести свій бойовий стаж.
У Луганську з'явився стінопис із зображенням сталінського прокурора.
Про ці та інші новини з окупації розповідає проєкт «За гранню».
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