Киев передаст Ватикану список журналистов, которые находятся в плену у РФ

Украинская сторона передаст Ватикану список украинских журналистов, которые находятся в плену в РФ, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с Папой Римским Франциском.



«Очень тяжело вести эту работу, подталкивать обмены. И именно поэтому нам нужна специальная помощь, в частности, усилия Ватикана. И мы договорились, что Украина передаст список журналистов, которые сейчас в плену в России», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении.



Ранее сообщалось, что Зеленский с представителями Ватикана обсудили детально возвращение гражданских, возвращение депортированных детей.

Напомним, 10 октября информация о смерти журналистки Виктории Рощиной подтвердилась. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что у него есть официальное документальное подтверждение от российской стороны о смерти украинской журналистки.



В связи с информацией о смерти украинской журналистки в РФ, Генпрокуратурой открыто уголовное производство по факту ее исчезновения и переквалифицировано в военное преступление, соединенное с умышленным убийством.



Российские силовики удерживали журналистку Викторию Рощину в следственном изоляторе №2 Таганрога Ростовской области РФ и в исправительной колонии №77 в оккупированном Бердянске Запорожской области. По данным Медийной инициативы за права человека, в этих учреждениях к пленным применяются пытки.



Европейский Союз выступил с заявлением в связи со смертью в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной. ЕС требует независимое расследование ее кончины.