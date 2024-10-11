Евросоюз: Виктория Рощина стала 13-й журналисткой, убитой с начала полномасштабного вторжения России в Украину

Европейский Союз выступил с заявлением в связи со смертью в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной. ЕС требует независимое расследование ее кончины.



«Европейский Союз потрясен сообщениями о смерти украинской журналистки-фрилансера Виктории Рощиной во время незаконного произвольного задержания Россией. Наши мысли с ее семьей, друзьями и коллегами», — говорится в тексте заявления пресс-секретаря Внешней дипломатической службы ЕС.



Авторы заявления напомнили, что Рощина была удостоена премии «За мужество в журналистике» за свою работу.



«Ее судьба является трагическим напоминанием о многих тысячах людей, задержанных на оккупированных украинских территориях и в России, а также о репрессиях, применяемых российскими властями также в России», — сказано в заявлении.



В ЕС отметили, что по имеющейся информации, Рощина умерла во время перевода в Москву из тюрьмы в Таганроге.



«При произвольном задержании госпожи Рощиной на временно оккупированных украинских территориях в августе 2023 года российские власти взяли на себя полную ответственность за ее безопасность, здоровье и физическую неприкосновенность. Она стала тринадцатой журналисткой, убитой с начала полномасштабного вторжения России в Украину. ЕС требует проведения тщательного и независимого расследования, которое как можно скорее прояснит все обстоятельства смерти Виктории Рощиной», — заявили в ЕС.



Кроме того, в тексте сказано, что ЕС «по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающимися преследованиями, запугиваниями и насилием со стороны России в отношении журналистов и работников СМИ, освещающих военные действия на линии фронта».



Нарушения прав человека и злоупотребления в отношении журналистов не могут оставаться безнаказанными, заявили в Евросоюзе.

Напомним, 10 октября информация о смерти журналистки Виктории Рощиной подтвердилась. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что у него есть официальное документальное подтверждение от российской стороны о смерти украинской журналистки.



В связи с информацией о смерти украинской журналистки в РФ, Генпрокуратурой открыто уголовное производство по факту ее исчезновения и переквалифицировано в военное преступление, соединенное с умышленным убийством.



Российские силовики удерживали журналистку Викторию Рощину в следственном изоляторе №2 Таганрога Ростовской области РФ и в исправительной колонии №77 в оккупированном Бердянске Запорожской области. По данным Медийной инициативы за права человека, в этих учреждениях к пленным применяются пытки.