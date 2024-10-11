Главное за день: ВСУ контролируют 50% Торецка. Армия РФ захватила три села

Политика



Европейский Союз ищет способы преодоления блокировки Венгрией предоставления военной помощи Украине через Европейский фонд мира.



Украинская сторона передаст Ватикану список украинских журналистов, которые находятся в плену в РФ, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с Папой Римским Франциском.



Европейский Союз выступил с заявлением в связи со смертью в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной. ЕС требует независимое расследование ее гибели.



Общество



В Донецкой области не хватает шелтеров для жертв домашнего насилия. Сейчас в есть ограниченная сеть специализированных служб-шелтеров, состоящая из трех дневных центров, трех мобильных бригад и шести консультационных служб.



Боевые действия



Российские войска оккупировали три населенных пункта вблизи города Мирноград – села Николаевка, Красный Яр и Крутой Яр, сообщили аналитики DeepState.



По данным Минобороны Великобритании, сектор Авдеевка-Покровск на востоке Украины, вероятно, остается основным направлением усилий России.



Российской армии удалось продвинуться в Торецке. Там они закрепились на двух улицах города. Как рассказал начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик, украинская сторона контролирует примерно 40-50% территории города.



Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область. По его словам, россияне перебросили эти силы с других фронтов, где они вели наступательные действия.



Российская армия обстреляла Часов Яр, Иванополье, Плещеевка, Ясная Поляна и Мирноград. В результате атак пять жителей пострадали, также известно об одной погибшей.

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