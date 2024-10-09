Главное за день: «Рамштайн» отменили. Обстрел Брянской области РФ

Политика



Президент Владимир Зеленский заявил, что в октябре, ноябре и декабре есть реальный шанс сдвинуть ситуацию в сторону мира и долговременной стабильности. По его словам, ситуация на поле боя создает возможность сделать выбор в пользу решительных действий для завершения войны не позднее 2025 года.



Также он сообщил, что текст Формулы мира со всеми условиями для справедливого окончания войны будет готов в ноябре.



Заседание в формате «Рамштайн», которое было запланировано на 12 октября — отложено, новую дату определяют. Ранее президент США Байден и госсекретарь Блинкен отменили свои путешествия в Германию из-за угрозы урагана «Милтон».



Общество

В оккупированной Каховке Херсонской области российские захватчики замучили до смерти местного 45-летнего жителя Владимира Закаблука. Он работал в местном филиале ООО «АО «Каргилл», владеющего, в частности, маслоэкстракционным заводом в Каховке. Оккупанты жестко пытали мужчину. Это произошло в начале октября 2024 года.



Гражданка РФ Ирина Климова возглавила так называемое «Управление Федеральной налоговой службы по ЛНР». С 1996 по 2023 год работала в российских налоговых органах. С 2023-го была «заместителем руководителя УФНС по ДНР».



В Константиновке Донецкой области остаются около 17 800 человек, среди них — 340 детей. За последний месяц из города эвакуировались более двух тысяч человек.



616 украинских детей до сих пор находятся в населенных пунктах Донецкой области, которые относятся к зоне ведения активных боевых действий.



Верховная Рада приняла законопроект об освобождении от мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет, которые до изменений в мобилизационном законодательстве имели статус «ограниченно пригодных».



Боевые действия



По данным аналитиков DeepState, армия РФ продвинулась в городе Торецк и поселке Цукурино Донецкой области. Также оккупанты продвинулись возле города Угледар и поселка Золотая Нива.



Российские пропагандисты распространяют информацию о якобы исчезновении 152-й егерской бригады ВСУ вместе с командиром во время боевых действий на Покровском направлении. В Генштабе ВСУ сообщили, что 152-я бригада продолжает выполнять боевые задачи, а заявления о ее якобы исчезновении безосновательны.



Российская армия обстреляла село Ясная Поляна Донецкой области, ранен один человек.



В ночь на 9 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Черноморск Одесской области. Ранены пять человек, повреждено остекление и фасад девятиэтажки, без дальнейшего возгорания.



Ночью российские оккупанты ударили по гериатрическому центру на Херсонщине, пострадали двое медработников.



В Брянской области РФ вблизи города Карачев был поражен склад с боеприпасами, на котором, в частности, хранились снаряды из КНДР и КАБ. Силы обороны атаковали базу хранения беспилотников «Шахед», расположенную в Краснодарском крае РФ. На базе хранилось около 400 ударных дронов. На территории объекта зафиксирована вторичная детонация.



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