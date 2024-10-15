«Місто стерте вщент»: у Торецьку не залишилося вцілілих будинків, знищені цілі райони

Місто Торецьк Донецької області стерте вщент. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.



За її словами, Торецьк зараз виглядає ще гірше, ніж місто Часів Яр.



«Ворог намагається знищувати райони та просуватися там, де вже нічого немає. Ворог використовує тактику - «використовуємо артилерію, знищуємо місто, знищуємо райони». У Торецьку не те, що будинків деяких немає, там і цілих районів немає», – розповіла Бобовнікова.

Нагадаємо, що російські війська просунулися в Торецьку та поблизу Вугледару.