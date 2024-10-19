У поліції спростували інформацію про вбивство чотирьох осіб у Краматорську цієї ночі

Інформацію, яку сьогодні поширили деякі телеграм-канали Донецької області про нібито вбивство у ніч на 19 жовтня чотирьох осіб у місті Краматорську, у поліції Донецької області назвали неправдивою.

«Ця інформація не відповідає дійсності», — повідомив «Новинам Донбасу» начальник відділу комунікацій Головного управління Нацполіції в Донецькій області Павло Дьяченко.

Раніше сьогодні в деяких місцевих пабликах з'явилися повідомлення про те, що в Краматорську Донецької області сьогодні вранці нібито було виявлено чотири трупи — трьох цивільних та одного військового. Наголошувалося, що поліція нібито зверталася за допомогою у пошуках свідків події.

В обласній поліції це спростували.