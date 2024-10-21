В «ЛНР» педагоги предлагают старшеклассникам за деньги подписать контракт с армией РФ

Во временно оккупированной Луганской области педагоги предлагают школьникам старших классов в будущем подписать контракт с российской армией за деньги. Такая «инициатива» проходит на Старобельщине. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Деньги и социальный пакет предлагают школьникам Старобельщины за подписание контракта с армией РФ. Такие предложения поступают от учителей в школах», — отметил он.



Лысогор объясняет, что местные старшеклассники через год-два подпадут под призыв, поэтому педагоги настаивают именно на заключении контракта, отмечая, что это наиболее финансово выгодная форма военной службы.



«Настаивают получить средства и идти непосредственно на фронт, где россиянам нужно значительное количество пехоты», — резюмировал начальник ОВА.



Ранее мы писали, что в учебных заведениях на захваченных территориях Луганской области детям раздают буклеты с правилами, которые необходимо соблюдать при общении с военными российской армии.