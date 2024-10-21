У «ЛНР» педагоги пропонують старшокласникам за гроші підписати контракт з армією РФ

У тимчасово окупованій Луганській області педагоги пропонують школярам старших класів у майбутньому підписати контракт з російською армією за гроші. Така «ініціатива» відбувається на Старобільщині. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Гроші та соціальний пакет пропонують школярам Старобільщини за підписання контракту з армією РФ. Такі пропозиції надходять від вчителів у школах», — зазначив він.



Лисогор пояснює, що місцеві старшокласники за рік-два підпадуть під призов, тому педагоги наполягають саме на укладанні контракту, зазначаючи, що це найбільш фінансово вигідна форма військової служби.



«Наполягають отримати кошти та йти безпосередньо на фронт, де росіянам потрібна значна кількість піхоти», — резюмував начальник ОВА.



Раніше ми писали, що у навчальних закладах на захоплених територіях Луганської області дітям роздають буклети з правилами, яких необхідно дотримуватись при спілкуванні з військовими російської армії.