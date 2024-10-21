В Славянске неизвестные сбросили памятник Чехову: городская администрация обратилась в полицию

Сброшенный памятник Чехову в Славянске. Фото: Славянская ГВА

Днями бюст писателя Антона Чехова сбросили с пьедестала на улице Центральной в городе Славянск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Славянской городской военной администрации.



В связи с этим отдел культуры Славянской ГВА, который является уполномоченным органом охраны культурного наследия громады, обратился к правоохранителям.



«Памятник Чехову в Славянске является памятником монументального искусства местного значения. В 2017 году его отремонтировали за счет небезразличного местного предпринимателя. Согласно заключению Украинского института национальной памяти, памятники и памятные знаки, посвященные этому писателю, не подлежат изъятию из публичного пространства, поскольку не содержат ограничений Закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии "», – заявили в администрации.

Напомним, что в Мариуполе установили памятник российскому оккупанту, который захватывал город в 2022 году.