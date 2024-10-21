Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У Слов'янську невідомі скинули пам'ятник Чехову: міська адміністрація звернулася до поліції

21 жовтня 2024, 18:10

У Слов'янську невідомі скинули пам'ятник Чехову: міська адміністрація звернулася до поліції

Скинутий пам'ятник Чехову у Слов'янську. Фото: Слов'янська МВА Скинутий пам'ятник Чехову у Слов'янську. Фото: Слов'янська МВА

Днями погруддя письменника Антона Чехова скинули з п'єдесталу на вулиці Центральній у місті Слов'янськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Слов'янської міської військової адміністрації.

У зв'язку із цим відділ культури Слов'янської МВА, який є уповноваженим органом охорони культурної спадщини громади, звернувся до правоохоронців.

«Пам'ятник Чехову у Слов'янську є пам'яткою монументального мистецтва місцевого значення. У 2017 році його відремонтували коштом небайдужого місцевого підприємця. Згідно з висновком Українського інституту національної пам'яті, пам'ятники та пам'ятні знаки, присвячені цьому письменнику, не підлягають вилученню з публічного простору, оскільки не містять обмежень Закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топонімії"», – заявили в адміністрації.

Нагадаємо, що в Маріуполі встановили пам'ятник російському окупанту, який захоплював місто у 2022 році.

ТЕГИ

Люди
Антон Чехов
Місця
Слов'янськ
Організації
УІНП
Інше
Закон Пам'ятник

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:11
З окупованого Криму евакуювали на підконтрольну територію України пенсіонерку
17:08
Дончанин, який воював за російську армію на Донбасі, поскаржився на переслідування з боку бойовиків
14:57
У «ЛНР» педагоги пропонують старшокласникам за гроші підписати контракт з армією РФ
13:45
В окупованій Горлівці скаржаться на атаки безпілотників: є пошкодження
12:30
«ДНР» «судитиме» ще чотирьох полонених «азовців»
22:05
Війська РФ намагаються повністю захопити Максимільянівку на шляху до Курахового — DeepState
21:03
Головне за день: Росія обстріляла Кривий Ріг. ЗСУ атакували військовий аеродром
23:26
Головне за день: Близько десяти поранених у Запоріжжі. Армія РФ просувається на Донеччині
17:10
Росія «засудила» десятки українських заручників — Координаційний штаб
08:50
Двоє людей загинули на Донеччині через обстріли за добу
08:17
Армія РФ просунулась біля трьох населених пунктів Донецької області — DeepState
00:10
Головне за день: Військові КНДР готуються воювати проти ЗСУ. У Луганську підірвали окупанта
23:45
Харцизьк усіяний авіабомбами. Опалення на околицях Лисичанська не буде — дайджест окупації ►
16:30
Начальник штабу військової частини міг загинути під час вибуху автомобіля в окупованому Луганську
15:40
Російські війська перетнули канал, що захищав Часів Яр зі сходу — WSJ
15:35
Вибух авто в центрі окупованого Луганська: з'явилося відео моменту детонації, у машині загинув чоловік
14:59
У МОН відповіли, скільки дітей з окупованих територій навчаються в українських школах
23:22
Головне за день: Коли у ВСУ буде ескадрилья F-16. Армія РФ намагається прорватися біля Часов Яру
16:10
Окупанти відкрили частину траси, яка зв'яже Ростов із Маріуполем: вони назвали це «з'єднанням історичних регіонів РФ»
12:45
В окупованому Криму «націоналізували» підприємство ПАТ «Севастопольгаз»
усі новини
18:10
У Слов'янську невідомі скинули пам'ятник Чехову: міська адміністрація звернулася до поліції
17:26
Притиснули ногами до землі: військові РФ впритул розстріляли полонених бійців ЗСУ на Донеччині
17:11
З окупованого Криму евакуювали на підконтрольну територію України пенсіонерку
17:08
Дончанин, який воював за російську армію на Донбасі, поскаржився на переслідування з боку бойовиків
16:46
Рятувальники з жовтня вивезли майже півсотні людей з Покровського району
16:38
Десантники ЗСУ відбили масований російський штурм за участю понад 20 одиниць бронетехніки на Донеччині: кадри
15:30
Серед постраждалих після удару по Кривому Рогу — поліцейський
15:29
Глава Міноборони США анонсував передачу допомоги Україні на суму 400 млн доларів
14:57
У «ЛНР» педагоги пропонують старшокласникам за гроші підписати контракт з армією РФ
14:15
У Кремлі відреагували на новину про перекидання військових КНДР до Росії
14:10
Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту
13:45
В окупованій Горлівці скаржаться на атаки безпілотників: є пошкодження
13:44
Сили оборони знищили ЗРК «Бук-М3» російських окупантів
13:16
В Україні допустили до експлуатації в ЗСУ вітчизняний баггі «Варан»
12:40
У Києві «Газель» на повній швидкості в'їхала в маршрутку: загинула жінка, ще п'ятеро пасажирів дістали травми
12:30
«ДНР» «судитиме» ще чотирьох полонених «азовців»
12:29
У чотирьох містах Донеччини не буде води: дата та причина
11:58
Російські війська знову вдарили по Кривому Рогу: деталі
11:45
У Нацгвардії показали момент знищення російського «Шахеда»
11:11
Україна щодня демонструє рішучість і здатність до європейської інтеграції — посол ЄС
усі новини
ВІДЕО
Евакуація у Покровському районі. Фото: ДСНС Рятувальники з жовтня вивезли майже півсотні людей з Покровського району
21 жовтня, 16:46
Колона бронетехніки армії РФ у Донецькій області. Фото: кадр із відео Десантники ЗСУ відбили масований російський штурм за участю понад 20 одиниць бронетехніки на Донеччині: кадри
21 жовтня, 16:38
Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: Нацполіція Серед постраждалих після удару по Кривому Рогу — поліцейський
21 жовтня, 15:30
НГУ опублікувала момент знищення російського «Шахеда». Фото: кадр із відео У Нацгвардії показали момент знищення російського «Шахеда»
21 жовтня, 11:45
Під Брянськом убито начальника штабу авіаескадрильї РФ Ґолєнкова. Фото: ГУР Під Брянськом ліквідовано начальника штабу авіаескадрильї РФ Ґолєнкова
21 жовтня, 08:40
Оператори БПЛА 150 ОМБр знищили ворожу ДРГ у Торецьку. Фото: скріншот У Торецьку оператори БПЛА ліквідували російську ДРГ
20 жовтня, 15:28

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір