У Слов'янську невідомі скинули пам'ятник Чехову: міська адміністрація звернулася до поліції

Скинутий пам'ятник Чехову у Слов'янську. Фото: Слов'янська МВА

Днями погруддя письменника Антона Чехова скинули з п'єдесталу на вулиці Центральній у місті Слов'янськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Слов'янської міської військової адміністрації.



У зв'язку із цим відділ культури Слов'янської МВА, який є уповноваженим органом охорони культурної спадщини громади, звернувся до правоохоронців.



«Пам'ятник Чехову у Слов'янську є пам'яткою монументального мистецтва місцевого значення. У 2017 році його відремонтували коштом небайдужого місцевого підприємця. Згідно з висновком Українського інституту національної пам'яті, пам'ятники та пам'ятні знаки, присвячені цьому письменнику, не підлягають вилученню з публічного простору, оскільки не містять обмежень Закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топонімії"», – заявили в адміністрації.

Нагадаємо, що в Маріуполі встановили пам'ятник російському окупанту, який захоплював місто у 2022 році.