Російська армія просунулась у Селидовому та двох селах Донецької області — DeepState

Збройні сили Російської Федерації просунулися в районах кількох населених пунктів Донецької області. Про це свідчить карта бойових дій, оновлена аналітичним проєктом DeepState у ніч на четвер, 24 жовтня.



На Покровському напрямку війська РФ просунулися до Селидового та біля Ізмайлівки на Курахівському напрямку.



На Времівському напрямку росіяни просунулися в селі Костянтинівка та біля Богоявленки.

За даними аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, у понеділок російським окупантам вдалося захопити шахту і, можливо, зайти до приватного сектору на сході Селідового.

Українське командування поки що не коментувало цю інформацію.