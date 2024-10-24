Російська армія просунулась у Селидовому та двох селах Донецької області — DeepState

Збройні сили Російської Федерації просунулися в районах кількох населених пунктів Донецької області. Про це свідчить карта бойових дій, оновлена аналітичним проєктом DeepState у ніч на четвер, 24 жовтня.
На Покровському напрямку війська РФ просунулися до Селидового та біля Ізмайлівки на Курахівському напрямку.
На Времівському напрямку росіяни просунулися в селі Костянтинівка та біля Богоявленки.
За даними аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, у понеділок російським окупантам вдалося захопити шахту і, можливо, зайти до приватного сектору на сході Селідового.
Українське командування поки що не коментувало цю інформацію.
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