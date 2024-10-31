Армія РФ двічі за добу атакувала Покровську громаду: пошкоджено будинки

Минулої доби, 30 жовтня, російські війська двічі обстріляли Покровську громаду Донецької області. Під удар потрапило селище Шевченко та приватний сектор міста Покровськ. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«30 жовтня об 11:40 відбувся обстріл з боку РОВ поблизу селища Шевченка. Снаряд потрапив у поле, в результаті чого відбулося займання сухої трави», — йдеться у повідомленні.



Крім того, у відомстві зазначили, що близько 20:00 було атаковано центральну частину Покровська. Росіяни влучили в приватний сектор міста, в якому пошкоджено кілька житлових будинків.



Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.





Раніше ми писали, що в ніч на 31 жовтня російська армія завдала удару по Краматорську Донецької області. Було атаковано промислову зону.