З'явилося відео наслідків обстрілу Костянтинівки у перші хвилини нового року

Відразу після початку нового року російські військові обстріляли Костянтинівку Донецької області, виникла пожежа. Ілюстративне фото

У мережі з'явилося відео перших хвилин після обстрілу міста Костянтинівка Донецької області російськими військами у новорічну ніч. Відео опублікував місцевий телеграм-канал «Типова Костянтинівка».

«За хвилину після початку 2025 року у Костянтинівку прилетіло», — йдеться у коментарі до відео.

Також повідомляється, що після прильоту виникла сильна пожежа, згоріло майно мешканців.

На каналі зазначили, що люди внаслідок обстрілу не постраждали.

Раніше в Донецькій обласній військовій адміністрації повідомили, що за минулу добу в Костянтинівці пошкоджено 3 приватні будинки, 2 газопроводи та 2 лінії електропередач.