У Харківській області готують кругову оборону Ізюму та Балаклії — ОВА

У Харківській області триває будівництво фортифікаційних споруд та зміцнення кругової оборони міст Ізюм та Балаклія. Ці роботи виконуються відповідно до плану під контролем військових. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону у середу, 1 січня.

Він зазначив, що заходи щодо зміцнення оборони проводяться для врахування можливої зміни лінії фронту та пріоритетів агрессора на окремих напрямках.

Синєгубов підкреслив, що будівництво фортифікаційних споруд, зокрема в Ізюмі та Балаклії, є частиною планових заходів, передбачених для зміцнення обороноздатності регіону.

«Знову ж таки, це, скажімо так, планові заходи, які проводяться зараз для того, щоб враховувати справді лінію фронту, можливо, її зміну у напрямку руху ворога і, в принципі, його пріоритети на лінії фронту. Тому, звичайно, на черзі це побудова фортифікаційних споруд, це кругова оборона міста Балаклія та міста Ізюма. Не можу розголошувати, на якому етапі, скажемо так: адміністрація виконує покладені на неї завдання. Однак там, звісно, частину робіт виконують і самі військові. Я скажу лише, що там роботи йдуть за планом і повністю контролюються нашими військовими», — розповів Синєгубов.

Згідно з оперативними даними Генштабу ЗСУ станом на 22:00 1 січня, з початку доби на фронті сталося 125 бойових зіткнень. Російські окупанти 7 разів атакували укріплення українських військових на Куп'янському напрямку в районах Колесниківки, Загризово, Лозової та Нової Кругляківки.