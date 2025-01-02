Населені пункти у трьох районах Донецької області були обстріляні росіянами за минулу добу

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області. Фото: ОВА

Російські військові обстріляли населені пункти в трьох районах Донецької області протягом минулої доби. Про це станом на ранок 2 січня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мирнограді загинула людина. Обстріляно Курахівську та Гродівську громади.

Краматорський район. У Білокузьминівці Костянтинівської громади пошкоджено лінію електропередач. У Миколаївці пошкоджено 2 будинки.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та промислову будівлю. У Сіверську пошкоджено 9 будинків.

З лінії фронту евакуйовано 98 осіб, зокрема 12 дітей, повідомив начальник ОВА.