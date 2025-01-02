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На Донеччині частково відновили роботу держреєстрів після російської кібератаки

02 січня 2025, 16:30

На Донеччині частково відновили роботу держреєстрів після російської кібератаки

На Донеччині відновили роботу трьох державних реєстрів після російської кібератаки 19 грудня. Нотаріусам знову доступні функції реєстрації довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також вони можуть проводити перевірку спеціальних бланків у чотирьох громадах: Краматорській, Слов'янській, Добропільській та Олександрівській у Донецькій області.

Про це повідомила заступниця начальника Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції Ірина Данильченко, передає «Суспільне Донбас».

«Відновлено доступ до перших реєстрів. Мова про Єдиний реєстр довіреностей, Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів та Спадковий реєстр. Водночас усі нотаріальні дії, які були здійснені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені протягом 5 робочих днів», — зазначила Данильченко.

Наразі фахівці продовжують працювати над відновленням усіх реєстрів.

Отримати послугу державного нотаріуса можна у чотирьох громадах Донецької області.

Раніше через кібератаку довелося призупинити всі реєстри Мін'юсту.

Ця хакерська атака росіян стала наймасштабнішою останнім часом зовнішньою кібератакою на державні реєстри, які перебувають у відомстві міністерства юстиції України.

Як повідомлялося, 19 грудня міністерство юстиції України зафіксувало масштабний збій у мережній інфраструктурі, яка обслуговує держреєстри. Згодом віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанишина повідомила, що причиною стала російська кібератака, спрямована на порушення роботи критичної інфраструктури.

Роботу реєстрів тимчасово зупинено. Відновлення першочергових систем, таких як Державний реєстр актів громадянського стану громадян, Єдиний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та реєстр прав на нерухоме майно заплановано протягом двох тижнів.

Через технічний збій у роботі державних реєстрів сервісні центри МВС призупинили надання деяких послуг, пов'язаних зі зміною власника транспортних засобів.

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