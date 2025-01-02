Бахмут — Костянтинівка — і знову переїзд: історія родини, яка постраждала від російських обстрілів

Екіпаж поліції «Білий янгол», який раніше працював у Бахмуті, зараз рятує мирне населення на Костянтинівському, Торецькому та Покровському напрямках у Донецькій області.

Нещодавно поліція вивезла дві сім'ї з Костянтинівки. Семеро людей, троє з яких — діти, були змушені покинути свій новий дім. Спочатку вони жили в Бахмуті. Потім переселилися до Костянтинівки.

«Після всіх жахів, пережитих у рідному місті, сім'ї знову опинилися під ударом РФ, одна з жінок отримала поранення», — розповіли в поліції.

Через постійні російські обстріли діти вже пів року не виходять на вулицю, а останнім часом подихати свіжим повітрям вдається максимум пів години.

Поліцейські евакуювали маму, бабусю і двох малюків — 2 і 6 років. Для них волонтери вже підшукали житло в Києві.

Цього ж дня «білі ангели» доправили в безпечне місце двох батьків, доньку-підлітка та їхнього собаку.