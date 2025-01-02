Житель Покровська постане перед судом за «злив» позицій ЗСУ

Перед судом постане мешканець Донецької області, який окупантам здавав позиції українських військових у Покровську.



Чоловік вишукував для Міноборони РФ місця дислокації особового складу ЗСУ. Слідчі розцінили ці дії як державну зраду.



У січні 2024 року співробітник однієї із шахт Покровського району познайомився у месенджері Telegram із російським військовослужбовцем. Під час бесіди співрозмовник запропонував обвинуваченому передавати інформацію щодо підривної діяльності проти України.



«Погодившись на пропозицію, мешканець Покровська почав ініціативно збирати для куратора дані щодо розташування підрозділів Сил оборони на території населеного пункту. У текстових повідомленнях агент "зливав" місця дислокації особового складу ЗСУ, таким чином допомагаючи ворогові завдавати шкоди обороноздатності України», — повідомили у прокуратурі Донецької області.



На вирок суду він чекає під вартою.

У Донецькій області ще 10 українців, які вступили до лав окупаційної російської армії, постануть перед судом. Їх підозрюють у державній зраді та колабораціонізмі.



Також суд ув'язнив 11 осіб, які воювали проти Сил оборони на східному фронті. Восени цього року українські захисники взяли бойовиків у полон.