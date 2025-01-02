Україна підтримує ініціативу розміщення європейських сил, проте їхнє розміщення не повинно виключати перспективи членства в НАТО, заявив президент України Володимир Зеленський.



«Я думаю, ви чули про ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення контингенту Французької Республіки на території України. І ми підтримуємо таку ініціативу, але однієї Франції замало. Ми не хотіли б, щоб це була одна-дві країни, якщо дійде до цієї ініціативи. Це точно має бути на шляху до НАТО. Це не означає, що розміщення європейських сил унеможливлює майбутнє в НАТО», — сказав Зеленський в інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі національного телемарафону.



Президент вважає, що ідею виряджання європейського контингенту також може підтримати Велика Британія, «і деякі інші країни, про які ми домовлялися вголос не говорити, бо вони поки що не хочуть говорити це медійно, оскільки бояться впливу Росії».



Зеленський також не знає, які країни можуть підтримати таку ідею, і чи буде там США.

Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю англійському виданню The Economist заявив, що якщо російська армія прорве лінію фронту, а Україна звернеться з офіційним запитом про введення на її територію іноземних військ, то європейським лідерам доведеться думати над тим, щоб відправити своїх солдатів до України.



Нагадаємо, 27 лютого минулого року президент Франції Еммануель Макрон на саміті країн Європи заявив, що за деяких обставин можливе відправлення в Україну європейських військових підрозділів. Більшість громадян України, згідно з соціологічними опитуваннями, підтримують таку ініціативу.