На війні з РФ загинув чемпіон світу з карате Олександр Семенюк. Фото: НОК України

На війні з РФ загинув чемпіон світу з карате Олександр Семенюк. Про це йдеться на офіційній сторінці Національного олімпійського комітету України у Фейсбуці.



«Війна з російськими окупантами забрала життя Олександра Семенюка — спортсмена, тренера, багаторазового чемпіона світу зі стильового карате. Олександр загинув під час виконання бойового завдання. Світла пам'ять та вічна слава Герою!», — йдеться у повідомленні НОК України.



Раніше на війні з російськими окупантами загинув срібний призер ЧЄ з академічного веслування U-23 Даниїл Єгоров та вихованець спортивного клубу «Дзюдо Дніпро» Даніель Класс.