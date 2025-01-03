На війні з РФ загинув чемпіон світу з карате Олександр Семенюк. Про це йдеться на офіційній сторінці Національного олімпійського комітету України у Фейсбуці.
«Війна з російськими окупантами забрала життя Олександра Семенюка — спортсмена, тренера, багаторазового чемпіона світу зі стильового карате. Олександр загинув під час виконання бойового завдання. Світла пам'ять та вічна слава Герою!», — йдеться у повідомленні НОК України.
Раніше на війні з російськими окупантами загинув срібний призер ЧЄ з академічного веслування U-23 Даниїл Єгоров та вихованець спортивного клубу «Дзюдо Дніпро» Даніель Класс.
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