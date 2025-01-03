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Не можна зрівнювати масштаби порушень з української та російської сторони — Лубінець про доповідь ООН

03 січня 2025, 19:33

Не можна зрівнювати масштаби порушень з української та російської сторони — Лубінець про доповідь ООН

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що деякі висновки щодо України в 41-й періодичній доповіді ООН є помилковими.

«У доповіді визнаються систематичні порушення Росією прав людини в Україні, зокрема, атаки на цивільну інфраструктуру, страти й катування українських військовополонених, незаконна конфіскація майна на території України та залучення дітей до військового вишколу. Однак низка висновків ООН щодо України є помилковими. Категорично не згоден із тим, що не враховані певні зауваження та рекомендації, надані Офісом омбудсмена», — написав Лубінець у Telegram.

Так, за його словами, Офіс генпрокурора України розпочав кримінальне розслідування за описаними в доповіді фактами катувань російських військовополонених у транзитних місцях, а Координаційний штаб, Генеральний штаб ЗСУ та Міноборони України підтвердили, що розслідування триває, однак надані Департаментом із реалізації національного превентивного механізму коментарі не врахували в доповіді.

Лубінець зазначив, що умови та поводження з російськими військовополоненими відповідають Женевській конвенції, а повідомлення про випадки катувань і жорстокого поводження потребують додаткової верифікації через уповноважені держоргани України. Крім того, на його думку, ООН фактично ототожнює масштаби порушень з боку України та РФ.

«Ми неодноразово наголошували, що висвітлення проблеми «неналежного поводження» повинно відображати обсяги порушень міжнародного гуманітарного права з боку російської сторони, навіть за відсутності повного доступу до місць утримання в РФ. Виходить, що Україна надає доступ міжнародним організаціям, які можуть висвітлювати все у звітах, а Росія просто не допускає. Це не тотожні речі! Мене обурює, що за поточним контекстом завершальні рекомендації для Росії та України "дотримуватися МГП". Тобто ООН зрівнює масштаби порушень, що є неприпустимим», — заявив омбудсмен.

Лубінець зазначив, що умови та поводження з російськими військовополоненими відповідають Женевській конвенції, а повідомлення про випадки катувань і жорстокого поводження потребують додаткової верифікації через уповноважені держоргани України. Крім того, на його думку, ООН фактично ототожнює масштаби порушень з боку України та РФ.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) наголошує на збільшеній кількості випадків страт, тортур та жорстокого поводження з українськими військовополоненими, заявляється про щонайменше 62 жертви.

Управління ООН з прав людини також задокументувало випадки тортур та жорстокого поводження з російськими військовополоненими. Зазначається, що такі випадки відбувалися переважно під час перебування в транзитних пунктах на ранніх етапах полону.

Нагадаємо, 30 грудня 2024 року українська та російська сторони провели обмін полоненими за формулою «150 на 150». Додому в Україну повернулися 189 осіб, серед яких військові — захисники «Азовсталі», Маріуполя, Чорнобильської АЕС, острови Зміїний та інших дільниць фронту.

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