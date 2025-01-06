Німеччина поставить Україні додаткові боєприпаси

Німеччина додатково поставить Україні снаряди. Ілюстративне фото

Німецький концерн Rheinmetall поставить Україні додаткові набої для ППО. Про це пише німецьке видання BILD.

Зазначається, що йдеться про 35-міліметрові снаряди для зенітної самохідної установки Gepard.

Нове замовлення включає 180 000 набоїв і коштує «двозначне число» мільйонів євро, повідомив Rheinmetall. Фінансує замовлення Німеччина.

Боєприпаси можуть бути використані, наприклад, для боротьби з безпілотниками. Раніше Німеччина передала Україні 55 зенітних установок Gepard, списаних бундесвером, пише BILD.