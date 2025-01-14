В ВСУ опровергли почти полный захват Торецка: россияне не контролируют 90% города

Ситуация в Торецке. Фото: карта DeepState

Насчет Торецка Донецкой области недавно разошлась информация, которую ВСУ пришлось опровергать, что там 90% города якобы захвачены россиянами. Об этом во время эфира национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, это неправда.



«Это полностью не соответствует данным с мест. Там есть украинские войска. Там украинские войска дают отпор. Я не хочу вдаваться, в каких районах именно они там есть. Однако речь совсем не идет о том, что россияне там как-то побеждают и вытесняют украинские войска из города», – заявил спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что аналитики DeepState заявили об ухудшении ситуации в Торецке. По их данным, войска РФ постепенно забирают город под свой контроль.