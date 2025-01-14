У ЗСУ спростували майже повне захоплення Торецька: росіяни не контролюють 90% міста

Ситуація в Торецьку. Фото: карта DeepState

Щодо Торецька Донецької області нещодавно розійшлася інформація, яку ЗСУ довелося спростовувати, що там 90% міста нібито захоплені росіянами. Про це під час ефіру національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, це неправда.



«Це повністю не відповідає даним з місць. Там є українські війська. Там українські війська дають відсіч. Я не хочу вдаватись, у яких районах саме вони там є. Однак зовсім не йдеться про те, що росіяни там якось перемагають і витісняють українські війська з міста», – заявив спікер ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що аналітики DeepState заявили про погіршення ситуації у Торецьку. За їхніми даними, війська РФ поступово забирають місто під контроль.