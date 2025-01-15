В Мариуполе открывают кадетские классы для милитаризации детей

В Мариуполе создают кадетские классы для милитаризации детей, оккупанты продолжают работу в направлении милитаризации и русификации детей на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.



В частности, в школе №28 открыты кадетские классы. Захватчики заявляют, что «в процессе обучения ребенок научится вести себя в чрезвычайных ситуациях».



Также отмечают, что школа сотрудничает с кадетскими классами российского города Волгоград. Напомним, что в Мариуполе активно создают идеологические кружки: «Юнармия», «Молодая Гвардия», «Орлята», «Движение первых».



Все они используются для того, чтобы изменить украинскую идентичность мариупольских школьников и насадить им российскую идеологию.

Ранее стало известно, что оккупанты вывезли детей из соцприюта захваченного Харцызска в Москву.