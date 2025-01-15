Германия поставит Украине ракеты для систем ПВО, в частности, передаст 60 ракет для системы ПВО IRIS-T из запасов Бундесвера. Об этом пишет немецкое издание BILD.



Поставка стала результатом переговоров, проведённых министром обороны Борисом Писториусом в Киеве. Стоимость ракет составляет около 60 млн евро.



Писториус пообещал Украине поддержку даже после федеральных выборов 23 февраля. Он также ожидает, что правительство Германии вскоре примет решение о дополнительной помощи Украине на сумму в три млрд евро, заявил министр по окончании визита в Киев.