Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

РФ запустила по Украине 80 дронов: известно, сколько ПВО сбила целей

14 января 2025, 09:50

РФ запустила по Украине 80 дронов: известно, сколько ПВО сбила целей

ПВО сбила 58 БПЛА. Фото: Воздушные силы ПВО сбила 58 БПЛА. Фото: Воздушные силы

Российская армия в ночь на 14 января запустила по территории Украины 80 дронов, силы и средства противовоздушной обороны сбили 58 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

«В ночь на 14 января 2025 года (с 18:30 13 января) противник атаковал 80 ударными БПЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ», — говорится в сообщении.

По состоянию на 09.00 силы и средства противовоздушной обороны сбили 58 ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Кроме того, 21 беспилотник-имитатор — локально потерян (без негативных последствий).

Ранее мы писали, что в ночь с 13 на 14 января беспилотники атаковали города Саратов и Энгельс в Саратовской области России, в результате чего возник пожар на одном из промышленных предприятий.

 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина
Организации
Воздушные силы ВСУ
События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:09
Войска РФ оккупировали Зеленое в Донецкой области и продвинулись в ряде сел возле Покровска — DeepState
23:00
Главное за день: В Покровске прекратили добычу угля. Сколько человек живет в оккупации?
20:20
Пушилин назвал предварительную численность населения оккупированных районов Донецкой области
17:15
В Лисичанске оккупанты не смогли включить централизованное водоснабжение: в городе сплошные порывы системы – ОВА
16:57
Оккупанты вывезли детей из соцприюта захваченного Харцызска в Москву
12:58
Пушилин заявил, что ВС РФ захватили литиевые месторождения возле Курахово
11:13
Сообщается о назначении в Курахово оккупационного старосты
10:10
Появилось видео удара ВСУ по командному пункту россиян в оккупированной Новогродовке
21:00
Главное за день: В Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза. Как выживают прифронтовые громады без электричества
14:12
Силы обороны ударили по командному пункту армии РФ на оккупированной Донетчине
10:51
В районе оккупированного Иловайска перекинулся автобус с пассажирами: 3 людей погибли, 27 пострадали
21:00
Главное за день:  В США задержали «вагнеровца». Оккупанты обстреливают Донетчину
23:00
Главное за день: В Покровске разрушена вся инфраструктура. Ситуация в Курахово
20:47
«ДНР» утверждает, что 12 человек ранены и 2 погибли под обстрелами Донецка и Светлодарска
19:54
Жители оккупированных территорий Донбасса на время остались без российских выплат
17:11
Прокуратура установила данные еще троих надзирателей колоний «ДНР», которые издевались над пленными
15:50
У Тамани в Керченском проливе сел на мель танкер «Волгонефть-239»: произошла крупная утечка мазута
13:59
Оккупированный Лисичанск закрыт: Лысогор рассказал, почему гражданские не могут попасть в город
11:13
Оккупированный Донецк попал под обстрел, поврежден супермаркет и предприятие: сообщают об атаке HIMARS, есть раненые
10:40
Россияне закрывают детсады Донецкой области для размещения военных и переселенцев — «Жовта стрічка»
все новости
11:39
В здании Минобороны РФ убили сотрудника ФСБ — росСМИ
11:09
Войска РФ оккупировали Зеленое в Донецкой области и продвинулись в ряде сел возле Покровска — DeepState
10:59
ВС РФ за сутки несколько раз атаковали населенные пункты Донетчины: повреждены десятки домов
10:42
Уничтожение оккупантов в Донецкой области достигло промышленных масштабов
10:20
Российские оккупанты наступают на Покровск, но ВСУ пытаются не допустить ухудшения тактического положения
10:17
Дроны атаковали завод в российской Казани: горит база сжиженного газа
09:59
FPV-дрон уничтожил остановку с двумя солдатами РФ в Курской области
09:50
РФ запустила по Украине 80 дронов: известно, сколько ПВО сбила целей
09:24
Российские Энгельс и Саратов беспилотники атаковали второй раз за неделю: снова горит нефтебаза
08:50
Российские войска убили двух жителей Часового Яра, еще двое ранены
07:37
Потери армии РФ за сутки: 1330 солдат и 47 артсистем
23:30
Украинские войска уничтожили российских штурмовиков под Торецком: в ВСУ показали видео с поля боя
23:00
Главное за день: В Покровске прекратили добычу угля. Сколько человек живет в оккупации?
22:55
Войска России из артиллерии обстреляли Великую Новоселку на Донетчине: есть раненая
22:36
Россияне постепенно забирают город под свой контроль: в DeepState заявили об ухудшении ситуации в Торецке
22:02
Российская армия из артиллерии ударила по Часов Яру: погибли две женщины
21:47
Шахта в Покровске полностью прекратила добычу коксующегося угля — Reuters
21:36
ВСУ, предварительно, ракетами ATACMS атаковали Брянск: под удар мог попасть химзавод
21:07
«Газпром» массово сокращает сотрудников
20:48
ДТП с погибшей журналисткой в Славянске: подозреваемого водителя отпустили на поруки
все новости
ВИДЕО
Уничтожение ВС РФ в Донетчине достигло промышленных масштабов. Фото: кадр из видео Уничтожение оккупантов в Донецкой области достигло промышленных масштабов
14 января, 10:42
Цистерны с сжиженным газом горят в российской Казани после удара беспилотников. Фото: ASTRA Дроны атаковали завод в российской Казани: горит база сжиженного газа
14 января, 10:17
FPV-дрон «сложил» остановку с двумя солдатами РФ в Курской области. Фото: кадр из вдео FPV-дрон уничтожил остановку с двумя солдатами РФ в Курской области
14 января, 09:59
Дроны атаковали Энгельс и Саратов в России. Снова возник пожар на нефтебазе. Скриншот видео Российские Энгельс и Саратов беспилотники атаковали второй раз за неделю: снова горит нефтебаза
14 января, 09:24
Бой ВСУ с российскими штурмовиками под Торецком. Фото: кадр из видео Украинские войска уничтожили российских штурмовиков под Торецком: в ВСУ показали видео с поля боя
13 января, 23:30
Последствия атаки на Брянск. Фото: соцсети ВСУ, предварительно, ракетами ATACMS атаковали Брянск: под удар мог попасть химзавод
13 января, 21:36

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор