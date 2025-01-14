РФ запустила по Украине 80 дронов: известно, сколько ПВО сбила целей

ПВО сбила 58 БПЛА. Фото: Воздушные силы

Российская армия в ночь на 14 января запустила по территории Украины 80 дронов, силы и средства противовоздушной обороны сбили 58 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 14 января 2025 года (с 18:30 13 января) противник атаковал 80 ударными БПЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ», — говорится в сообщении.



По состоянию на 09.00 силы и средства противовоздушной обороны сбили 58 ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.



Кроме того, 21 беспилотник-имитатор — локально потерян (без негативных последствий).



Ранее мы писали, что в ночь с 13 на 14 января беспилотники атаковали города Саратов и Энгельс в Саратовской области России, в результате чего возник пожар на одном из промышленных предприятий.