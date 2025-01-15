В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию. Фото: Ярослав Железняк

Верховная Рада 15 января поддержала продление срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.



Рада проголосовала за законы №12404 и №12405. «За» продление военного положения проголосовали 315 парламентариев, продление общей мобилизации поддержали 310 депутатов.





Напомним, уже 14-й раз Верховная Рада принимает решение о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Они будут действовать с 8 февраля 2025 года по 9 мая 2025 года.



Теперь соответствующие документы должен подписать Владимир Зеленский.



Ранее мы писали, что начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин на брифинге прокомментировал запрет продажи алкоголя в регионе. «Сухой закон» отменят только после окончания войны.