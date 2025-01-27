ЗСУ відбили позиції в Торецьку та просунулися в Курській області – ISW

Ситуація в Курській області Фото: карта ISW

Українські сили нещодавно просунулися в Курській області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 26 січня, показують, що ЗСУ незначно просунулися в центрі села Погребки та в лісистій місцевості на північний захід від хутора Косиця.



Також українські війська нещодавно відновили обмежені позиції в місті Торецьк на Донеччині. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 січня, показують, що ЗСУ відбили позиції у північно-західній частині міста.

Нагадаємо, що українські війська уникли оточення у південній частині та відійшли на околиці селища Велика Новосілка Донецької області.