Покровская громада за сутки четыре раза попала под российский обстрел: детали

Покровская громада Донецкой области 27 января несколько раз попала под российский обстрел. В результате ударов в Родинском погибли 2 человека, в Покровске пострадал водитель «Укрпочты». Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



В ведомстве отметили, что город Родинское трижды атаковали россияне.



Около 11:15 произошел обстрел центральной части, в результате чего повреждены 2 многоквартирных жилых дома. Информация о пострадавших не поступала.



В 11:30 произошел обстрел города. Поврежден жилой дом и газовая труба. Информация о пострадавших не поступала.



В 13:42 в результате атаки возник пожар. Горело здание СТО. Общая площадь пожара — 50 м кв. Огнем уничтожено 4 легковых автомобиля на площади 30 м кв. Погибли два человека.



В 14:45 на выезде из Покровска произошел обстрел с помощью FPV-дрона. Поврежден грузовой автомобиль «Укрпочты». Пострадал 41-летний водитель.



Ранее мы писали, что российские оккупанты за 27 января обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома, газопровод и машина.