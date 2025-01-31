Двоє російських військових потонули на Херсонщині – «АТЕШ»

Агенти українського спротиву «АТЕШ» із 24-го мотострілецького полку 70-ї дивізії 18-го армійського корпусу ЗС РФ повідомили про загибель двох військових біля населеного пункту Хорли на Херсонщині.



«Механік-водій і командир машини потонули через технічну несправність БТР під час навчань з подолання водної перешкоди. Ймовірно, вони готувалися до переправи через Дніпро на правий берег Херсонщини», - йдеться в повідомленні.



Обидва загиблі були контрактниками з Новоархангельська. Вони встигли прослужити в підрозділі трохи більше ніж місяць, намагаючись заробити грошей.



Інцидент намагалися приховати, але за фактом уже триває перевірка. Втім, їхні товариші по службі сумніваються, що недбале командування зазнає бодай якогось покарання.

Раніше повідомлялося, що російські військові ламають човни, уникаючи штурму островів на Дніпрі.