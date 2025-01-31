Росіяни з артилерії обстріляли Костянтинівку: пошкоджено будинки, адмінбудівлі, магазини

Російські військові сьогодні зі ствольної артилерії обстріляли центр Костянтинівки Донецької області. Фото: МВА

Місто Костянтинівка Донецької області сьогодні, 31 січня, знову потрапило під російський обстріл. Про це повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що у період з 09:00 до 10:20 «відбувся обстріл зі ствольної артилерії міста Костянтинівки».

Встановлено п'ять влучень по території міста.

Пошкоджено: фасад багатоповерхового будинку, фасад адміністративної будівлі, фасад автостанції, фасад магазину, легковий автомобіль, лінії електромережі ДТЕК, фасади приватних будинків.

Також у МВА зазначили, що сьогодні на світанку російські окупанти здійснили обстріл зі ствольної артилерії території Новодмитрівського старостинського округу. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження фасадів приватних будинків.

Постраждалих немає.