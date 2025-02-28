«Это позорное шоу»: мировое сообщество осудило позицию Трампа и Вэнса

После напряженной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете мировые лидеры выразили солидарность с Украиной. Главы государств, министры и ведущие политики заявили о непоколебимой поддержке Киева и призвали Европу активизировать усилия в противостоянии российской агрессии.

Украина остается в центре международного внимания

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подчеркнул, что борьба Украины — это общая борьба свободного мира: «Мы поддерживаем Украину и украинский народ в их исторической борьбе против неспровоцированной российской агрессии. Объединенные мы сильны».



Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф подтвердил, что его страна стремится к долгосрочному миру и прекращению агрессии России: «Нидерланды неизменно поддерживают Украину, особенно сейчас. Мы хотим мира для Украины, ее народа и всей Европы».



Президент Чехии Петр Павел отметил, что настало время Европе активизировать поддержку Украины: «Мы стоим с Украиной как никогда. Время для Европы активизировать свои усилия».



Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что Украина является жертвой агрессии России: «Украина борется с помощью многих друзей и партнеров. Нам нужно прилагать все усилия для справедливого и прочного мира».



Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал Зеленского словами: «Украина, ты никогда не будешь идти одна».



Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к украинскому народу: «Дорогие украинские друзья, вы не одиноки».



Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что борьба Украины касается всей Европы: «Вы боретесь не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы. Слава Украине!».



Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украина не останется без поддержки: «Германия вместе с нашими европейскими союзниками стоит с Украиной и против российской агрессии».



Французский президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что санкции против России должны были быть введены еще три года назад и их необходимо усиливать: «Россия — агрессор, Украина — народ, который пострадал от агрессии. Мы все знали, что помощь Украине необходима».



Заместитель лидера немецкой партии ХДС-ХСС Иоганн Вадефул осудил действия Трампа: «Свободная Европа не предаст Украину!».



Президент Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверили, что Европа останется с Украиной: «Вы никогда не будете одиноки, дорогой президент Владимир Зеленский. Мы продолжим работать с вами ради справедливого и устойчивого мира».



Бывший советник президента США Джон Болтон назвал заявления Трампа и Вэнса в поддержку России «катастрофической ошибкой для национальной безопасности Америки».



Бывший Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель осудил поведение Трампа во время встречи с Зеленским: «Трамп и Вэнс устроили позорное шоу. Мне стыдно за такое поведение».



Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере — все они выразили поддержку Украине и подчеркнули, что Европа должна действовать.



Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал к активным шагам: «Время слов закончилось, пора действовать».



Президент Молдовы Майя Санду напомнила: «Истина проста. Россия — агрессор. Украина защищает свою и нашу свободу».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина не согласится на прекращение огня, поскольку Россия уже неоднократно нарушала предыдущие договоренности.



Ожидалось, что в ходе встречи Владимир Зеленского с Дональдом Трампом стороны подпишут соглашение, связанное с полезными ископаемыми. Однако теперь сделка поставлена на паузу.



Трамп после встречи с Зеленским заявил, что украинский лидер «проявил неуважение к США» и «не готов к миру».