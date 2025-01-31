Російська армія вдарила по будинку на Чернігівщині: постраждав чоловік

Росіяни атакували Чернігівську область. Фото: В'ячеслав Чаус

У п'ятницю, 31 січня, російські військові вдарили по прикордонню Новгород-Сіверщини Чернігівської області. Постраждав чоловік. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.



За його словами, росіяни здійснили мінометний обстріл, отримав поранення 59-річний чоловік.





«Ворог поцілив у його будинок. Чоловіка шпиталізували з уламковими пораненнями», — зазначив він.





Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ 31 січня атакували Покровськ Донецької області. Внаслідок удару постраждав чоловік.