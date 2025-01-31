Долгий путь: из оккупации выехали еще двое детей

Еще двое детей — родные брат и сестра вернулись с оккупированной территории, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.



«Родной город Инны и Антона попал в оккупацию еще в 2014 году. Воспитывала детей бабушка — отец погиб, а мать была лишена родительских прав. После начала полномасштабного вторжения бабушка решила, что им нужно уехать из родного города, где становилось все опаснее», — сообщил Ермак.



Он добавил, что семья, не имея возможности сразу добраться до подконтрольной Украине территории, отправилась к родственникам в РФ.



«Однако они продолжали искать путь возвращения на Родину, где детей ждал их родной дядя. Сегодня дети наконец дома, в родной стране», — добавил глава ОП.



Детей вернули в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.



Напомним, издание «Новости Донбасса» поделилось историей о девушке, которая недавно приехала на подконтрольную Украине территорию. Девушка ждала совершеннолетия, чтобы получить возможность покинуть оккупацию. Татьяне было 10 лет, когда ее город на востоке Украины оккупировали российские войска. Сейчас ей 21 год.