Довгий шлях: із окупації виїхали ще двоє дітей

Ще двоє дітей — рідні брат і сестра повернулися з окупованої території, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.



«Рідне місто Інни та Антона потрапило в окупацію ще 2014 року. Виховувала дітей бабуся — батько загинув, а мати була позбавлена батьківських прав. Після початку повномасштабного вторгнення бабуся вирішила, що їм потрібно виїхати з рідного міста, де ставало дедалі небезпечніше», — повідомив Єрмак.



Він додав, що сім'я, не маючи можливості одразу дістатися до підконтрольної Україні території, вирушила до родичів у РФ.



«Однак вони продовжували шукати шлях повернення на Батьківщину, де на дітей чекав їхній рідний дядько. Сьогодні діти нарешті вдома, у рідній країні», — додав глава ОП.



Дітей повернули в рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA.



Нагадаємо, видання «Новини Донбасу» поділилося історією про дівчину, яка нещодавно приїхала на підконтрольну Україні територію. Дівчина чекала на повноліття, щоб отримати можливість покинути окупацію. Тетяні було 10 років, коли її місто на сході України окупували російські війська. Нині їй 21 рік.