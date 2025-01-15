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Пришлось ждать совершеннолетия: история девушки, которая выехала из оккупации

15 января 2025, 19:30

Пришлось ждать совершеннолетия: история девушки, которая выехала из оккупации

На подконтрольную Украине территорию выехала девушка, детство и юность которой припали на российскую оккупацию ее родного города. Девушка ждала совершеннолетия, чтобы получить возможность покинуть оккупацию. Татьяне было 10 лет, когда ее город на востоке Украины оккупировали российские войска. Сейчас ей 21 год.

«В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA из оккупации удалось спасти 21-летнюю Татьяну. Иногда обстоятельства складываются так, что молодые люди вынуждены ждать совершеннолетия, чтобы самостоятельно вырваться из оккупации», — сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. 

Она много раз пыталась выехать на подконтрольную Украине территорию, но отсутствие украинского паспорта, финансовые трудности и страх перед неизвестным останавливали ее.

Ермак отметил, что благодаря усилиям Украинской сети за права ребенка и инициативе президента Bring Kids Back UA удалось организовать безопасный маршрут и эвакуацию.

На подконтрольную правительству Украины территорию удалось вернуть 15-летнюю Дарину. Как сообщила советница руководителя Офиса президента Дария Зарвина, девушка вернулась в рамках инициативы «Bring Kids Back UA». Она отметила, что переговоры о возвращении девушки длились 9 месяцев.

Ранее мы писали, что Украина разыскивает около 20 тысяч детей, которых РФ насильственно депортировала. К концу 2024 года удалось вернуть более 1000 депортированных детей. 

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