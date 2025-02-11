Поджог на полигоне в Белгородской области: атакован объект в Уразово

FPV-дрон поджег технику РФ на полигоне в Белгородской области. Фото: телеграм

В населенном пункте Уразово, расположенном в Белгородской области, зафиксирован поджог военного объекта. Об этом свидетельствует фото опубликованное в телеграм-канале «Exilenova+».



Согласно информации, опубликованной в сети, атака была осуществлена с помощью FPV-дрона около 10 минут назад.



Тем временем, за прошедшие сутки российская армия понесла значительные потери. По данным Генштаба ВСУ, ликвидировано 1390 российских военных, а также уничтожено: 13 танков, 31 боевую бронированную машину и 44 артиллерийские системы.



Кроме того ВСУ обезвредили две РСЗО, средство ПВО, сбили 132 БПЛА оперативно-тактического уровня, две ракеты, 169 автомобилей и единицу специальной техники.